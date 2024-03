Med 99 procent af stemmerne talt op står det klart, at Donald Trump vinder primærvalget i South Carolina.

USA's tidligere præsident Donald Trump vinder stort over sin eneste udfordrer, Nikki Haley, ved det republikanske primærvalg i den amerikanske delstat South Carolina natten til søndag dansk tid.

Med 99 procent af stemmerne talt op er resultatet 59,8 procent til Trump mod 39,5 procent til Haley.

Det oplyser analyseinstituttet Edison Research.

Nikki Haley anerkendte allerede tidligere på natten, da en mindre del af stemmerne var blevet talt op, at hun havde tabt primærvalget i sin hjemstat.

Hun nægter dog fortsat at give op, selv om Trump har vundet alle fem republikanske primærvalg indtil videre - i Iowa, New Hampshire, Nevada, Jomfruøerne og nu South Carolina.

- Jeg er en kvinde, der holder mit ord. Jeg giver ikke op, siger hun med henvisning til, at hun har lovet at kæmpe for sit præsidentkandidatur frem til Super Tuesday.

Super Tuesday er en betegnelse, som bruges om den dag i valgkampen, hvor flest delstater stemmer, og hvor flest delegerede bliver fordelt mellem kandidaterne.

I 2024 er Super Tuesday 5. marts. Her er der hos begge partier valg i 16 delstater.

Det er en dag, der kan skabe momentum for en kandidat eller endegyldigt slukke håbet for et præsidentkandidatur.

Også Donald Trump henviste til Super Tuesday, da han kort efter at valgstederne i South Carolina lukkede gik på talerstolen.

- Vi kan fejre i 15 minutter, og så skal vi tilbage til arbejdet, sagde han. Altså med henvisning til både Super Tuesday og det næste republikanske primærvalg, som finder sted i Michigan 27. februar.

Det amerikanske præsidentvalg bliver afholdt 5. november i år.

Hvert af de to store partier, Demokraterne og Republikanerne, må opstille en kandidat.

Det er de kandidater, som skal findes i primærvalgene og caucus-møderne i de 50 amerikanske delstater.

Mens Trump ligner det oplagte bud på en republikansk kandidat, er Demokraternes Joe Biden så godt som valgt for sit parti på forhånd, fordi han er USA's siddende præsident og allerede har slået Donald Trump en gang før - ved valget i 2020.

/ritzau/Reuters