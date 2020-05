USA's præsident vil invitere Australien, Indien, Rusland og Sydkorea med til topmøde og diskutere Kina.

USA's præsident, Donald Trump, vil udskyde G7-topmødet fra juni til september og invitere Australien, Indien, Rusland og Sydkorea med.

Det siger præsidenten natten til søndag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump siger, at G7-topmødet i sit nuværende format "er en meget forældet gruppe af lande".

Ifølge en talsmand for Trump vil præsidenten debattere Kina på topmødet.

G7-topmødet skulle oprindeligt havde fundet sted i marts. Men den hastigt opblussende coronaepidemi verden over betød, at mødet måtte udsættes i første omgang til juni.

Topmødet i juni skulle have fundet sted på Camp David, præsidentens landsted, uden for Washington D.C.

Trump sagde tidligere i maj, at han hellere vil have et personligt møde med lederne fra G7-landene, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Japan og Canada, end at holde et videomøde.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, afviste lørdag at deltage i topmødet grundet den "pandemiske situation".

/ritzau/