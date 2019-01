Demokraterne har på forhånd afvist det tilbud, som Donald Trump fremsatte lørdag aften i en tale.

USA's præsident, Donald Trump, gav lørdag aften i en tale sit bud på et kompromis mellem Republikanerne og Demokraterne, der ikke kan enes om et budget for 2019.

Trumps forslag indeholder 5,7 milliarder dollar til en "stærk og gennemsigtig stålbarriere" langs dele af USA's grænse til Mexico.

Derudover ønsker han flere grænsevagter, bedre værktøjer til at opfange stoffer på vej over grænsen og dommere til at behandle ansøgninger om asyl.

Præsidenten beder mere præcist om 2750 grænsevagter, 75 dommere til sager om immigration og 805 millioner dollar til at opfange stoffer, der krydser grænsen fra Mexico.

Den anden vej vil præsidenten hjælpe nogle af de personer i USA, som er blevet bragt illegalt til landet som mindreårige af deres familie.

Han vil tilbyde tre års fritagelse fra deportation for en gruppe, der udover at være kommet til landet som mindreårige opfylder krav såsom uddannelse og ren straffeattest.

Det skal ske gennem det program, der kaldes Daca. Trump tilbyder også en treårig forlængelse af et program, der giver midlertidig ophold- og arbejdstilladelse til personer fra ti specifikke lande. Programmet kaldes TPS.

Derudover skal der bruges 800 millioner dollar til "humanitær assistance", uden at præsidenten definerede, hvad det dækkede over.

I en udtalelse, der blev udsendt umiddelbart efter Trumps tale, siger Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, at han sætte en afstemning om Trumps forslag på dagsordnen i den kommende uge.

Republikanerne har et flertal i Senatet, der er det ene af Kongressens to kamre. Efter sidste efterårs midtvejsvalg er det derimod Demokraterne, der har flertal i det andet kammer, Repræsentanternes Hus.

Demokraternes i Repræsentanternes Hus havde på forhånd afvist et tilbud i den dur.

Uenighed mellem Demokraterne og Republikanerne om, hvad budgettet for 2019 skal indeholde har ført til en lukning af dele af det føderale regeringsapparat.

Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentantens Hus og leder af demokraternes medlemmer i kammeret, nægter at forhandle om nogen byttehandel, før Trump har godkendt et budget, der åbner de føderale regeringer.

Derudover siger hun i sin udtalelse, der blev afgivet før Trumps tale, at Demokraterne vil have en permanent løsning for de personer, der kom til landet illegalt som mindreårige.

Hverken Daca eller TPS tilbyder nogen mulighed for permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab.

