USA vil forlade FN's traktat om handel med konventionelle våben, siger præsident Donald Trump.

Nyheden kommer fra Trump ved en tale til det årlige møde for NRA, der er den nok mest fremtrædende lobbyorganisation for amerikaneres rettigheder til at bære våben.

Ifølge nyhedsbureauet AP siger præsidenten, at han "trækker vores underskrift tilbage" fra traktaten.

Traktaten er fra april 2013 og er et forsøg på at regulere handlen med konventionelle våben.

Den er ratificeret af 101 lande. Det gælder blandt andet stort set hele Europa, Australien, Japan og store dele af Mellem- og Sydamerika.

Blandt dem, der hverken har ratificeret eller underskrevet traktaten er Kina, Rusland, Indien, Canada og store dele af Mellemøsten.

USA har underskrevet traktaten, men den er aldrig blevet ratificeret - altså ført ind i amerikansk lovgivning.

Hvis præsidenten skal have held med at trække USA ud af traktaten, skal han overtale et flertal i Senatet, hvor præsidentens parti har flertal.

/ritzau/