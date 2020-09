Præsident Trump vil de kommende dage annoncere en reduktion i antallet af soldater i Irak og Afghanistan.

USA's præsident, Donald Trump, vil tynde yderligere ud i antallet af udstationerede amerikanske soldater i Irak og Afghanistan.

Det oplyser en person fra Trumps administration.

Onsdag vil Trump annoncere en reduktion i antallet af amerikanske soldater i Irak. Senere på ugen vil det blive fulgt op af en melding om at trække flere soldater hjem fra Afghanistan.

Trump har tidligere lovet vælgerne, at han vil afslutte USA's "endeløse krige".

I Irak har USA omkring 5200 soldater tilbage, som blev indsat for at bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat.

I Afghanistan er der omkring 8600 amerikanske soldater.

Det er uvist, hvor mange soldater Trump planlægger at beordre hjem. Men i et interview i august sagde han, at planen var at nedbringe antallet af soldater i Afghanistan til cirka 4000.

I maj sagde Trump, at USA's militære rolle i Afghanistan er blevet reduceret til en "politistyrke" fra en "kampstyrke".

