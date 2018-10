Den højreorienterede, nyvalgte præsident i Brasilien, Jair Bolsonaro, planlægger snarest at besøge Trump.

Rio de Janeiro. Brasiliens nyvalgte præsident, Jair Bolsonaro, og USA's præsident, Donald Trump, ønsker et tæt samarbejde mellem de to lande.

Det står klart efter en venskabelig telefonsamtale mellem de to, som ser ud til at kunne styrke båndet mellem de to største økonomier i Amerika.

- Vi blev enige om, at Brasilien og USA skal arbejde tæt sammen omkring handel, militær og alt andet! Glimrende samtale, ønskede ham tillykke!, skriver Trump på Twitter.

Den stærkt højreorienterede Bolsonaro planlægger desuden snarest muligt at besøge Trump i Washington.

Det oplyser hans kommende stabschef til nyhedsbureauet Reuters.

Bolsonaro, som søndag vandt præsidentvalget, bliver af politiske kommentatorer kaldt "Tropiske Trump" på grund af hans store følge på de sociale medier og stridslystne retorik.

Han er desuden kendt for at være stor tilhænger af den amerikanske præsident og hans politiske virke.

Bolsonaros valgsejr har fået kritikere verden over til at udtrykke bekymring for Brasiliens fremtid. Blandt andet fordi han har truet med at fængsle politiske modstandere og slå hårdt ned på medier, der kritiserer ham.

Han er tidligere kaptajn i hæren og kendt for at have et nostalgisk syn på det militære diktatur i Brasilien fra 1964 til 1985. Men i sin sejrstale på Facebook har han svoret, at han vil forsvare demokratiet i landet.

Militærpersoner ventes dog igen at gøre indtog på den politiske scene under Bolsonaros styre. Flere pensionerede generaler vil således indtage pladserne som hans ministre og nærmeste rådgivere.

Derudover vil Bolsonaro udnævne dommeren Sergio Moro til enten justitsminister eller højesteretsdommer, siger den nyvalgte præsident i et interview med tv-stationen Record.

Sergio Moro var en af dommerne i den store korruptionssag i Brasilien, som blandt andet sendte den tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva i fængsel.

Bolsonaro tiltræder som præsident den 1. januar 2019.

/ritzau/Reuters