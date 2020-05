Lægemidlet hydroxyklorokin bliver brugt mod malaria, men eksperter har sået tvivl om effekten mod coronavirus.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, forventer at stoppe med at tage lægemidlet hydroxyklorokin i løbet af en dag eller to.

Det siger præsidenten på et pressemøde onsdag i Det Hvide Hus.

Tidligere i denne uge kom det frem, at Trump tog lægemidlet for at forebygge coronasmitte, trods virkningen er stærkt betvivlet af sundhedseksperter.

Flere studier har ligeledes sået tvivl om effekten af midlet, mens Trump adskillige gange har talt varmt om det.

Trump fortalte mandag, at han er testet negativ for coronavirus og ikke har nogen symptomer, men at han har taget midlet i "cirka halvanden uge".

- Jeg tager en pille hver dag, sagde han og tilføjede, at han også tager zink som en forebyggende foranstaltning.

Hydroxyklorokin og klorokin er længe blevet brugt mod malaria. I flere lande verden over testes midlernes effekt mod coronavirusset.

/ritzau/Reuters