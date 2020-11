Med over 90 procent af stemmerne talt op i Georgia vil Donald Trumps kampagne have standset optællingen.

Præsident Donald Trumps valgkampagne har indgivet et søgsmål for at standse optællingen af stemmer i den afgørende svingstat Georgia.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I Georgia forventer man at have et resultat ved udgangen af onsdag lokal tid, hvilket svarer til tidligt torsdag morgen dansk tid.

Der er 16 valgmænd at hente i Georgia, og Trump fører snævert. Han har selv erklæret sig som vinder, men et officielt resultat foreligger ikke. Omkring 97 procent af de forventede stemmer er talt op ifølge nyhedsbureauet AP.

Trumps kampagne har indledt flere juridiske angreb i kølevandet på tirsdagens præsidentvalg.

/ritzau/