På Twitter meddeler USA's præsident, Donald Trump, at han vil suspendere indvandring til USA.

USA's præsident, Donald Trump, vil udstede et præsidentielt dekret, der stopper indvandring til USA midlertidigt.

Det skriver præsidenten på Twitter natten til tirsdag dansk tid.

- Set i lyset af angrebet fra den usynlige fjende og behovet for at beskytte job for vores fantastiske amerikanske borgere vil jeg underskrive et præsidentielt dekret, der midlertidigt standser indvandring til USA, skriver Trump på det sociale medie.

En præsident kan ikke foreslå lovgivning, men kun godkende lovforslag eller nedlægge veto mod dem.

En præsident kan dog underskrive et præsidentielt dekret, der pålægger hans administration at udføre en bestemt praksis.

/ritzau/