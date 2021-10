Hvad gør man, hvis man ikke er velkommen i klubben? Man laver naturligvis sin egen – i hvert fald hvis man er Donald Trump. Kæmpe satsning på vej.

Da Facebook og Twitter efter stormen på kongressen den 6. januar bandlyste Donald Trump fra deres platforme, var det umiddelbart et alvorligt problem for den afgående præsident.

'Vi lever i en verden, hvor Taliban er rigt repræsenteret på Twitter, mens de lukker munden på jeres yndlingspræsident. Alle spørger mig, hvorfor ingen står op mod Big Tech? Det gør vi nu,' lød en pressemeddelelse fra Trumps mediegruppe, TMTG, onsdag.

Twitter begrundede deres udelukkelse med, at det sociale medie uden at ville det var blevet et redskab for Trump til at sprede ufred:

'Vi lukker hans konto permanent på grund af risikoen for, at den bruges til yderligere opfordring til vold,' skrev Twitter i en pressemeddelse.

Twitter var blevet Trumps foretrukne måde at kommunikere med verden på. Han havde før udelukkelsen rundt regnet 150 millioner følgere på de sociale medier.

Med lanceringen af den nye platform forsøger den tidligere præsident at skabe en megafon, hvorfra han kan give sin udlægning af sandheden. B.T. har spurgt en dansk ekspert, om TRUTH Social bliver en succes?

»Det kommer nok an på, hvordan man måler succesen. Hvis man sammenligner med gennemslagskraften påTwitter og Facebook, så tror jeg det ikke. Men det er heller ikke nødvendigvis det, der er kriteriet. Der findes allerede en række stærkt politiserede platforme. TRUTH Social kan blive en vigtig direkte kommunikationskilde til alle dem, der helst bare vil høre på Donald Trump,« siger Mikkel Bang Petersen, professor i Statskundskab ved Aarhus Universitet til B.T.

Den danske ekspert hæfter sig ved, at USA allerede er præget af skarpt opdelte politisk drevne nyhedskanaler med forudbestemte budskaber.

»Hårdt skåret så ser de konservative amerikanere Fox News, mens de liberale ser NSBC og CNN. Så TRUTH Social passer fint ind i en allerede skarpt opdelt verdensopfattelse. USA er præget af rum uden fælles samtale, og her kan det nye tiltag blive endnu et ekkokammer, hvor man udelukkende taler og samtaler med dem, der mener det samme som en selv,« siger professor Mikkel Bang Petersen til B.T.

TRUTH Social går ifølge TMTGs pressemeddelelse i luften i begyndelsen af 2022. Men allerede i november åbner mediet for særligt inviterede. Selvom det endnu er uvist, præcist hvilket indhold og hvilken gennemslagskraft det nye medie vil få, så ligger der ifølge den danske ekspert en delvist selvforskyldt lærestreg for de medier, der i januar bandlyste Donald Trump.

»Man skal passe på med at udøve censur. Udelukkelse fører til ekkorum, hvor meningerne yderligere radikaliseres, fordi alle er enige, og ingen modsiger dem. Det er ikke godt for demokratiet,« siger Mikkel Bang Petersen til B.T.

Ifølge The New York Times så vil den nye virksomhedskonstruktion bag TRUTH Social kunne sikre mediet en startkapital på 300 millioner dollar (cirka 1,9 milliarder kroner).

Selvom Trump har været en aktiv kommentator på konservative amerikanske medier, siden han forlod præsidentposten, så har hans muligheder for at sætte en dagsorden været begrænsede grundet udelukkelsen fra Twitter og Facebook.

TRUTH Social er Trumps første forsøg på at genskabe den direkte kontakt til amerikanerne, der var så afgørende i hans vej mod magten ved præsidentvalget i 2016.

Donald Trump har endnu ikke meldt ud, om han agter at genopstille til præsidentvalget i 2024.