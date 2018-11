Trump: USA reddede General Motors, og det er så takken vi får! Vi ser nu, om vi kan nedskære alle subsidier.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at hans administration overvejer at skære i støtten til General Motors (GM).

Det sker, efter at den største amerikanske bilproducent mandag meddelte, at den vil lukke fem bilfabrikker i Nordamerika og afskedige tusindvis af arbejdere.

- USA reddede General Motors, og det er så takken vi får! Vi ser nu på, om vi kan nedskære alle subsidier - også til elektriske biler, skriver Trump på Twitter.

GM har afvist at kommentere udtalelsen fra Trump.

Talskvinde Sarah Huckabee Sanders siger på vegne af Det Hvide Hus, at præsidenten ønsker at se amerikanske fabrikker bygge biler i USA - ikke i udlandet.

- Han håber, at GM vil fortsætte med at gøre dette, siger hun.

Trump udtrykte mandag sin utilfredshed, efter at han havde talt med GM's administrerende direktør, Mary Barra.

General Motors vil skære ned på bilproduktionen i USA. Det vil blandt andet ske ved at GM indstiller produktionen af modeller, der sælger for lidt eller for langsomt.

Allerede næste år vil tre fabrikker blive lukket i de amerikanske delstater Ohio og Michigan samt i Ontario i Canada.

Omstruktureringen betyder, at General Motors skærer 15 procent ned på antallet af medarbejdere i Nordamerika. Det svarer til, at 14.700 arbejdspladser forsvinder.

Selskabet planlægger også at lukke fabrikker i Baltimore i delstaten Maryland samt i Warren i Michigan.

Det er den største omvæltning, bilproducenten har været igennem, siden den blev tvunget i knæ under finanskrisen for ti år siden.

GM vil i fremtiden fokusere på elektriske og selvkørende biler.

Nedskæringerne kommer i kølvandet på, at Donald Trump i sin præsidentperiode har indført told på importeret stål.

Det gjorde han angiveligt for at hjælpe den amerikanske bilindustri. Men General Motors meddeler, at det i stedet har kostet dem milliarder.

Tilbage i oktober tilbød selskabet 50.000 af sine medarbejdere i Nordamerika fratrædelsesaftaler.

/ritzau/AP