Donald Trump er nu klar til at rette spotlys mod sine modstandere, efter han søndag blev mere eller mindre frifundet for at have samarbejdet med Rusland under valgkampen i 2016.

Donald Trump erklærer sig klar til at ’undersøge’ sine modstandere, som han kalder ’onde’.

»Der er mange mennesker derude, som har gjort nogle meget, meget onde ting, meget slemme ting,« sagde Donald Trump, ifølge BBC:

»Jeg vil kalde det forræderiske ting mod vores land.«

Hans kommentarer faldt, mens han havde besøg af den israelske præsident Benjamin Netanyahu i Det Ovale Kontor.

Direkte adspurgt til rapporten sagde Trump, at han mener, der skal ses nærmere på de mennesker, der har anklaget ham for at stå i ledtog med Rusland de seneste år.

»Og forhåbentligt kan folk, der har gjort så stor skade på vores land – vi har været igennem en periode, hvor der er sket rigtig dårlige ting. Der vil helt sikkert blive set nærmere på de mennesker, og jeg har haft øje på dem gennem lang tid,« sagde Trump:

»Og jeg siger: ’Hvorfor er de ikke blevet undersøgt?’ De løj overfor kongressen – mange af dem, og I ved, hvem de er – de har gjort så mange onde ting.«

Foto: MICHAEL REYNOLDS

Trump udpegede ikke nogle af dem, han nu vil se nærmere på.

Han efterlod dog ingen tvivl om, at han er klar til at slå tilbage.

»Det var et falsk narrativ, det var en forfærdig ting, og vi kan aldrig lade det her ske for en præsident igen,« sagde Donald Trump:

»Det kan jeg love jer. Det siger jeg med stærk overbevisning.«