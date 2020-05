Donald Trump beskylder den antifascistiske bevægelse for at kapre fredelige protester på tværs af USA.

Donald Trump vil sætte aktivistbevægelsen Antifa på USA's terrorliste.

Det oplyser præsidenten søndag.

Præsidenten anklager Antifa og det, han kalder "det radikale venstre" for at stå bag de seneste dages voldsomme optøjer på tværs af USA.

- USA vil udpege Antifa som en terrororganisation, skriver Donald Trump på Twitter.

Præsidenten og nogle af hans øverste rådgivere beskylder Antifa og andre grupper, som de kalder "yderliggående, venstreorienterede ekstremister", for at kapre fredelige protester mod en sort mands død i Minneapolis.

Den ubevæbnede mand, George Floyd, døde i forbindelse med en brutal anholdelse foretaget af en hvid politibetjent mandag.

Floyds død har skabt oprør i en lang række amerikanske byer.

På Twitter lykønsker Trump de nationale tropper for at have formået at skabe ro og orden i Minneapolis lørdag efter dage med optøjer.

- Anarkisterne, der bliver styret af Antifa, blev hurtigt lukket ned, skriver præsidenten.

Antifa - hvis navn er en sammentrækning af antifascist - er en international bevægelse af aktivister og demonstranter - nogle af dem militante - på den yderste venstrefløj.

Bevægelsen er dukket frem i løbet af de senere år, delvis i opposition til en række racistiske demonstrationer i Charlottesville, Virginia, i 2017.

/ritzau/AFP