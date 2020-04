Antal nye tilfælde kan have toppet, siger Trump, der torsdag vil fremlægge plan for genåbning af økonomien.

USA's "aggressive strategi" mod coronavirusset virker.

Det siger præsident Donald Trump på sin daglige pressebriefing i Det Hvide Hus om virussituationen i USA natten til torsdag dansk tid.

- Kampen fortsætter, men data indikerer, at vores land har passeret toppen, når det gælder nye smittetilfælde, siger han.

- Mens vi er nødt til at forblive vagtsomme, står det klart, at vores aggressive strategi virker og virker rigtig godt, kan jeg tilføje.

Yderligere fortæller præsidenten, at han på et pressemøde torsdag vil fremlægge retningslinjer for en genåbning af den amerikanske økonomi.

Det amerikanske dødstal for coronavirus oversteg onsdag 30.000. Det er det højeste coronarelateret dødstal i verden og en fordobling på en uge.

Coronaviruskrisen har givet den amerikanske økonomi en gigantisk mavepuster og overskygget Trumps bestræbelser på at genvinde præsidentposten ved valget i november.

Den republikanske præsident har presset på for at genåbne amerikanske virksomheder og lempe restriktioner, der holder amerikanere hjemme for at hindre spredning af virusset.

Under nedlukningen har millioner af amerikanere mistet deres job, og tusinder af virksomheder er blevet tvunget til at dreje nøglen om.

Trump påstod mandag, at han har bemyndigelse til at tilsidesætte delstatsguvernørers beslutninger og beordre virksomheder på tværs af USA til at genåbne.

/ritzau/Reuters