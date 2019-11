USA's præsident, Donald Trump, er klar til inden længe at offentliggøre en udskrift af en samtale fra april med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij

Det siger han lørdag kort før afgang fra Washington D.C. til Alabama.

Telefonsamtalen fandt sted, umiddelbart efter at den 41-årige tidligere komiker Zelenskij var blevet valgt som ny ukrainsk præsident.

»Der kommer en ny udskrift, som er rigtig vigtig. Jeg giver jer en anden udskrift, fordi jeg har haft to samtaler med Ukraines præsident,« siger Trump.

Han oplyser, at udskriften muligvis offentliggøres tirsdag.

En anden telefonsamtale med Zelenskij fra juli i år spiller en central rolle i en mulig rigsretssag mod Trump.

Her er Trump anklaget for at have forsøgt at presse Zelenskij til at igangsatte en undersøgelse af mulig korruption i forbindelse med tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søns forretningsaktiviteter i Ukraine.

Joe Biden forsøger i øjeblikket at blive demokraternes kandidat til at udfordre Trump i præsidentvalget næste år.

/ritzau/Reuters