USA mistænker Iran for at stå bag angreb mod saudiarabiske olieanlæg. Onsdag varsler Trump øgede sanktioner.

USA's præsident, Donald Trump, har bedt den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om at øge sanktionerne mod Iran "i betydelig grad".

Det skriver præsidenten i et tweet.

Hans udmelding kommer efter angreb på to store saudiarabiske olieanlæg i weekenden. USA mistænker Iran for at stå bag angrebene.

USA har allerede indført en lang række sanktioner mod Iran - blandt andet for at hæmme iranernes olieindustri. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det fremgår ikke af Trumps tweet, hvilke nye sanktioner der er tale om.

/ritzau/