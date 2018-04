USA's præsident mener, at grænsen mellem Nord- og Sydkorea er det bedste sted til et møde med præsident Kim.

Washington DC. Det demilitariserede område mellem Nord- og Sydkorea skal muligvis lægge jord til endnu et topmøde i den nære fremtid.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, foreslår, at det planlagte møde mellem ham og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, finder sted i Fredshuset på grænsen mellem Nord- og Sydkorea, skriver han på Twitter.

Det var også der, at Kim i sidste uge mødtes med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

»Adskillige lande overvejes til MØDET, men ville Fredshuset/Frihedshuset på grænsen mellem Nord- og Sydkorea ikke være et mere repræsentativt, vigtigt og varigt sted, end et tredjeland? Jeg spørger bare, skriver Trump.

I weekenden sagde Trump, at stedet for det kommende topmøde er ved at blive fastlagt. Det ventes, at topmødet finder sted senere i maj eller i begyndelsen af juni.

Under topmødet mellem den nordkoreanske og den sydkoreanske leder blev de enige om, at fjendtlighederne mellem landene skal slutte, og der skal ske en "total atomafrustning" på den koreanske halvø.

Formelt er Nord- og Sydkorea stadig i krig. De udkæmpede en krig fra 1950 til 1953, men der er aldrig indgået en fredsaftale.

Det var en våbenhvile, der fik kampene til at stoppe, og denne våbenhvile er fortsat i kraft.

/ritzau/Reuters