USA's præsident varsler ny told for milliarder, men siger også, at han ser frem til fortsatte forhandlinger.

USA vil lægge en ny told på ti procent på kinesiske varer for 300 milliarder dollar fra den 1. september. Det skriver præsident Donald Trump på Twitter.

- Handelssamtalerne fortsætter, og under samtalerne vil USA starte, fra den 1. september, med at putte en mindre yderligere told på ti procent på de resterende varer og produkter for 300 milliarder dollar, som kommer fra Kina ind i vort land, skriver Trump på Twitter torsdag aften dansk tid.

Samtidig skriver præsidenten, at USA "ser frem til at fortsætte vores positive dialog med Kina om en omfattende handelsaftale".

/ritzau/