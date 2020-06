Venezuelas præsident og USA's præsident har begge åbnet for at mødes, men stiller modstridende krav til mødet.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, åbner for at mødes med præsident Donald Trump.

Det fortæller Maduro til det statslige medie AVN.

- Når tiden er inde, er jeg klar til at tale med præsident Donald Trump med respekt, siger Maduro mandag.

Trump har i weekenden også åbnet for et møde med den venezuelanske præsident, men mandag skriver han på Twitter, at han kun vil mødes med Maduro for at diskutere hans afgang.

- Min administration har altid stået for frihed og er imod det undertrykkende Maduro-regime! Jeg vil kun mødes med Maduro for at diskutere én ting: En fredelig afgang fra magten, skriver Trump.

Maduro har ikke kommenteret Trumps krav om afgangen. Men han siger, at han vil tale med den amerikanske præsident på samme måde, som han talte med Joe Biden, da han var vicepræsident i 2015 under Barack Obama.

Biden er efter alt at dømme Demokraternes præsidentkandidat og Trumps udfordrer til valget i november.

USA har på linje med omkring et halvt hundrede andre lande anerkendt den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, som Venezuelas retmæssige præsident.

Men Maduro, der har opbakning fra blandt andet Rusland, Kina og Cuba, har indtil videre stået imod presset.

/ritzau/Reuters