- Men måske vil Putin ikke komme. Det er vanskeligt, psykologisk set. Han er en stolt person, siger Trump.

Præsident Donald Trump siger, at han helt afgjort vil invitere den russiske præsident, Vladimir Putin, til G7-topmødet næste år, men at det ville være hårdt for Putin at deltage.

Trump siger, at det er usikkert, om den russiske leder vil komme.

Udtalelsen fra Trump kommer til trods for, at Rusland er udelukket fra G7-klubben på grund af dets annektering af Krimhalvøen i 2014 fra Ukraine.

- Jeg vil helt sikkert invitere Putin, siger Trump med tilføjelsen:

- Men det er ikke sikkert, at han vil komme. Det er vanskeligt, psykologisk set. Jeg mener, at det vil være svært. Han er en stolt person.

Trump gjorde allerede før G7-topmødet i Biarritz klart, at han gerne vil have Rusland tilbage i G7-samarbejdet for de førende vestlige industrilande.

- Det er meget mere passende at have Rusland indenfor, sagde Trump, som hævdede, at det var hans forgænger i Det Hvide Hus, Barack Obama, som sørgede for, at Rusland røg ud af G8, fordi han følte sig udmanøvreret af præsident Vladimir Putin.

I EU hedder det, at grunden til at holde Rusland udenfor "stadig er gyldig

- At lade Rusland vende tilbage helt uden betingelser ville virke mod hensigten. Det ville være "et tegn på svaghed", sagde en højtstående EU-diplomat før topmødet i Frankrig.

Både EU og USA har indført en længere række af økonomiske sanktioner mod russiske oligarker, militærfolk og andre, som har spillet en rolle under annekteringen af Krim.

Sanktionerne knytter sig specifikt til en vurdering af, om Rusland overholder Minsk-aftalerne, der sigter mod at sætte en stopper for krigen i det østlige Ukraine.

Sanktionerne er rettet mod dele af den finansielle sektor, energisektoren, forsvarsindustrien og fremstilling af produkter, der kan bruges både til civile og forsvarsopgaver. De rammer blandt andet Ruslands olieindustri.

