Rapporter om en tiltagende krise på grænsen til Mexico har ført til hændelse l forsvarsministeriet.

Trump-administrationen har anmodet det amerikanske forsvarsministerium om at gøre klar til at indkvartere op til 5000 illegale uledsagede migrantbørn.

Det sker på et tidspunkt, hvor der er rapporter om en tiltagende krise på grænsen til Mexico, siger kilder i Pentagon.

- Departementet for sundhed og menneskelige tjenesteydelser har anmodet forsvarsministeriet om finde indkvarteringsmuligheder for op til 5000 uledsagede børn fra udlandet, hvis det bliver nødvendigt, siger Pentagons talsmand, Jamie Davis.

Det skal ske i forsvarsministeriets bygninger, siger Pentagons talsmand.

Han siger, at ministeriet vil arbejde sammen med de væbnede styrker for at finde frem til mulige lokaliteter.

/ritzau/AFP