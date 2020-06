Donald Trump sikrer sig mod søgsmål før sit første vælgermøde i tre og en halv måned.

'Keep America Great' lyder Donald Trumps slogan op til valget 3. november.

Men hvis nogle af præsidentens fans har det mindre end 'great' efter næste fredags gigantvælgermøde i Tulsa Oklahoma, så kan de godt glemme alt om at give Trump skylden.

Før de 19.000 deltagere, der vil fylde Tulsas BOK Center til sidste ståplads, får adgang, skal de nemlig skrive under på en kontrakt, der frikender Donald Trump for enhvert ansvar, hvis den uheldige fan her skulle pådrage sig covid-19.

Over 19.000 Trump forventes i Tulsa, Oklahoma, på næste fredag. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Over 19.000 Trump forventes i Tulsa, Oklahoma, på næste fredag. Foto: JIM WATSON - AFP

»Jeg erkender herved, at risikoen for at pådrage mig covid-19 er tilstede i alle rum, hvor der er andre mennesker tilstede. Og jeg pådrager mig herved det fulde ansvar, hvis jeg smittes.«

Sådan står der i kontrakten, som alle deltagere skal uderskrive.

Lige nu oplever Oklahoma en stigning i covid-19-tilfælde. Men alt i alt er staten med sine godt fire millioner indbyggere én af de amerikanske stater, der er sluppet lettest fra coronaepidemien. Således er godt 6.000 smittet, og i den Trump-venlige stat er der registreret 336 dødsfald forårsaget af covid-19.

Medier som CNN og New York Times har dog påpeget, at Oklahomas relativt lave smittetal kan have noget at gøre med statens ligeledes relativt begrænsede covid-19-testning. Og da Trump-vælgermødet finder sted indendørs, og deltagerne står som sild i en tønde i op til fem timer, så er smittefaren ifølge New York Times 'betydelig'.

Donald Trump sikrer sig mod retssager. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Donald Trump sikrer sig mod retssager. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Og forhold og timing er ikke det eneste, Donald Trump får kritik for før vælgerfesten i Oklahoma.

Netop i Tulsa Oklahoma blev en stor gruppe sorte amerikanere på denne dato i 1865 angrebet af en hvid 'lynch mob'. I et interview med Fox News beskriver Trump dagen som en 'fest'.

Joe Bidens mulige vicepræsidentkandidat Kamala Harris har en helt anden mening om dén sag:

»Trump blinker ikke diskret til sine racistiske 'white supremacist'-fans. Han holder en kæmpefest for dem,« skriver Harris på Twitter.

Kamala Harris anklager Trump for racisme. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters Vis mere Kamala Harris anklager Trump for racisme. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters

Det næste Trump-rally finder sted i Phoenix, Arizona, 23. juni.