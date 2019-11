Jeg vil ikke gøre det, siger USA's præsident om gradvist at fjerne told, der er pålagt Kina.

Præsident Donald Trump siger, at Kina ønsker at indgå en handelsaftale. Men han er ikke gået med til at rulle de toldsatser, der er indført på kinesiske varer, tilbage.

Det giver straks et lille fald på børsen i Wall Street.

- Jeg vil ikke gøre det, siger Trump, da han bliver spurgt af journalister, om han er klar til at rulle alle de nye toldsatser på kinesiske varer tilbage.

Trump har indført straftold på kinesiske varer til knap 400 milliarder dollar.

Der har de seneste dage ellers været udsigt til, at Kina og USA nærmede sig hinanden i handelsstriden. Kilder i USA og Kina har talt om en proportional afskaffelse af den told, der allerede er indført.

