Efter et møde med Mexicos præsident har Trump udsat at betegne narkokarteller som terrorgrupper.

USA's præsident, Donald Trump, udsætter beslutningen om at betegne narkokarteller i Mexico som terrorgrupper.

Det meddeler han på Twitter natten til lørdag dansk tid.

Trump siger, at han har fået en henvendelse fra Mexicos præsident, Andre Manuel Lopez Obrador, som han "holder af og respekterer".

De to drøftede torsdag strategier til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet mellem de to nabolande.

Det har efter alt at dømme fået Trump på nye tanker, efter at han sidste måned meldte ud, at mexicanske narkokarteller officielt skal betegnes som terrorgrupper i USA.

Derfor vil han "midlertidigt udskyde beslutningen og øge den fælles indsats for at håndtere disse onde og fortsat voksende organisationer", skriver USA's præsident på det sociale medie.

Trump tilbød sidste måned Mexico hjælp med at "føre krig mod narkokartellerne og at fjerne dem fra jordens overflade".

Det skete, efter at ni personer med statsborgerskab i både USA og Mexico blev dræbt i Mexico.

Meldingen blev dog mødt med skepsis i Mexico.

Udenrigsminister Marcelo Ebrard meldte ud, at Mexico ikke ville tolerere tiltag, der krænker landets suverænitet.

/ritzau/