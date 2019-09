Den sorte halvcirkel på vejrkortet i Det Hvide Hus viser tydeligt, at staten Alabama på et tidspunkt var i fare for at blive ramt af den kraftige orkan, Dorian.

Men den sorte streg er hjemmelavet. Og ifølge de amerikanske medier CNN, MSNBC, New York Times og Washington Post er tuschstregen et opsigtsvækkende forsøg på at dække over én af præsident Donald Trumps fejltagelse.

I weekenden skrev Trump således på twitter, at Alabama var i farezonen, når orkanen Dorian ramte det amerikanske fastland.

Ifølge samtlige meteorologiske eksperter var det ikke sandt. Men i stedet for at indrømme sin relativt lille fejltagelse, forsøger Donald Trump ifølge flere amerikanske medier at tilpasse virkeligheden til sin egen fejl.

Meteorologisk institut fastholder, at Alabama aldrig var i farezonen. Trumps tusch-tilføjelse fortæller en anden historie. Den hvide streg er officiel. Den sorte er hjemmelavet.

US President Donald Trump and Acting US Secretary of Homeland Security Kevin McAleenan update the media on Hurricane Dorian preparedness from the Oval Office at the White House in Washington, DC, September 4, 2019.

»Donald Trump kan ikke udholde tanken om at blive afsløret i en fejl. Vi ved allesammen, at han lyver. Men i stedet for at indrømme sin fejl, gør han i stedet løgnen endnu mere absurd,« siger MSNBC-journalisten Nicole Wallace i sit program MTP Daily

På den oprindelige version af vejrkortet, der onsdag blev fremvist ved Trumps skrivebord i Det Ovale Kontor, antydede den såkaldte 'Cone of Uncertainty' (orkanens mulige rute), at den nordlige del af staten Florida kunne blive ramt.

På denne oprindelige version af orkan-udsigten var Floridas nabostat Alabama på ingen måde i farezonen. Men dén vejrudsigt blev med et hurtigt halvcirkulært tuschstrøg ændret til Trumps version.

Pressekonferencen handlede primært om USAs opioid-krise og som en lille side-gevinst viste Trumps sit tilrettede vejrkort.

Orkanen Dorian forårsagede massiv ødelæggelse på Bahama.

»Som det kan ses, var der oprindeligt en fare for, at orkanen Dorian også ville ramme Alabama,« sagde præsidenten mens han pegede i retning af det hjemmelavede tuschstrøg.

En kvik journalist spurgte nu præsidenten, om den sorte halvcirkel ikke var tilføjet senere.

»Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke,« svarede præsidenten.

Efter pressekonferencen i Det Hvide Hus understregede USAs meteorologiske institut endnu engang:

»Orkanen Dorian var på intet tidspunkt spået til at ramme Alabama.«