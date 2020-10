USA's præsident, Donald Trump, afviser at deltage i virtuel præsidentdebat, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det siger han i et interview med Fox Business, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer umiddelbart efter, at kommissionen for præsidentdebatter har besluttet, at den næste præsidentdebat mellem Trump og hans demokratiske modkandidat, Joe Biden, skal afholdes virtuelt.

Det har kommissionen meldt ud i en pressemeddelelse.

Den næste debat skal afholdes 15. oktober. Efter planen skulle det ske i Miami i Florida.

Ifølge kommissionen skal præsidentkandidaterne deltage via video "fra separate, afsides lokationer". Omvendt skal publikum og debattens moderator, Steve Scully, fortsat samles fysisk i Miami.

Beslutningen er truffet "for at beskytte alle involveredes helbred og sikkerhed", lyder det fra kommissionen.

Kommissionens afgørelse kommer, efter at Trump er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det har medført, at han fredag aften dansk tid blev indlagt på et militærhospital uden for Washington. Han blev udskrevet i mandags.

Trump har efterfølgende meddelt, at han er klar til at møde op til den kommende præsidentdebat.

Men kommissionen har altså vurderet, at det ikke er forsvarligt at afholde debatten med fysisk fremmøde fra præsidentkandidaterne.

/ritzau/