USA's præsident, Donald Trump, varsler et pressemøde med sine advokater om det amerikanske præsidentvalg.

- Vigtigt pressemøde i dag med advokater om en meget klar og realistisk vej til sejr, skriver Trump på Twitter.

- Brikkerne er ved at falde pænt på plads.

Pressemødet starter klokken 18 dansk tid.

Donald Trump har endnu ikke erkendt valgnederlaget til Demokraternes Joe Biden, der af flere store amerikanske medier blev udråbt som vinder 7. november.

Ifølge amerikanske medier har Joe Biden vundet valget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232.

Trump har uden at fremlægge konkrete beviser flere gange sagt, at han er blevet frarøvet sejren på grund af valgsvindel.

Trump og Det Republikanske Parti har derfor bebudet søgsmål mod stemmeoptællingen flere delstater, hvor Trump sidst i stemmeoptællingen tabte føringen til Biden.

Torsdag gentager han sine anklager om valgsnyd på Twitter. Han deler en artikel fra The New York Times om, at Trump har modtaget 10,1 million flere stemmer på tværs af USA, end han fik ved valget for fire år siden.

- Og med disse tal, som er de højeste nogensinde for en siddende præsident, burde der ikke være nogen måde, hvorpå Demokraterne kunne have vundet valget. Bortset fra det, vi opdager nu: Gennem valgsvindel!

En af de delstater, hvor Trump mener, at der er foregået svindel, er Georgia.

Her er der gang i en genoptælling af stemmerne, som ventes at blive præsenteret torsdag klokken 18 dansk tid.

Important News Conference today by lawyers on a very clear and viable path to victory. Pieces are very nicely falling into place. RNC at 12:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

/ritzau/