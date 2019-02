USA's præsident fastholder, at amerikanske soldater skal ud af Syrien og Afghanistan. Men de bliver i Irak.

Amerikanske soldater skal trækkes ud af de "endeløse krige" i Syrien og Afghanistan.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, i et interview med tv-stationen CBS.

Det har kostet både blod og store summer at bekrige Taliban i Afghanistan, og nu er tiden inde til at stoppe 17 års krig, siger Trump.

- Så må vi se, hvad der sker med Taliban. De vil have fred. De er trætte. Alle er trætte, siger han til CBS-programmet "Face the Nation".

Amerikanske udsendinge har på det seneste holdt møder med Taliban i golfstaten Qatar for at blive enige om rammerne for fredsforhandlinger. Dermed er der håb om et gennembrud i den langvarige konflikt.

I Syrien skal de omkring 2000 amerikanske soldater ud, men der er behov for at beskytte Israel, "og andre ting vi har" i regionen, siger Trump. Han antyder dermed, at tilbagetrækningen kommer til at vare længere end først meddelt.

I december kom han med en meddelelse om, at Islamisk Stat nu er nedkæmpet i Syrien, og at de amerikanske soldater derfor skulle hjem omgående.

Det kom bag på mange, inklusiv hans daværende forsvarsminister, Jim Mattis, som trak sig fra posten.

Men Trump vil beholde USA's militærbaser i Irak, hvorfra de amerikanske soldater kan holde øje med Iran, siger han.

- Vi har brugt en formue på at bygge denne utrolige base. Vi kan lige så godt beholde den. Og en af grundene til, at jeg vil beholde den, er fordi jeg vil se lidt på Iran, for Iran er et reelt problem, siger Trump i tv-interviewet.

På spørgsmålet om, hvorvidt han ønsker at være i stand til at angribe Iran, svarer Trump:

- Nej, det er, fordi jeg vil holde øje med Iran. Jeg vil bare kunne holde øje.

Han tilføjer, at de amerikanske baser i Irak ikke blot er egnet til at holde øje med Iran, men hele Mellemøsten.

Præsidenten siger også, at han ønsker at beholde et mindre antal soldater i Afghanistan af "efterretningsårsager".

/ritzau/AFP