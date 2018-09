- Jeg ønsker virkelig at høre, hvad hun har at sige. Hvis hun ikke kommer, vil det være uheldigt, siger Trump.

København. Det er uheldigt, hvis kvinden, som anklager højesteretskandidat Brett Kavanaugh for overgreb, ikke dukker op ved en høring i Senatet, siger præsident Donald Trump.

- Jeg ønsker virkelig at høre, hvad hun har at sige. Hvis hun ikke dukker op, ville det være uheldigt, siger Trump, som kalder Kavanaugh "en usædvanlig personlighed".

- Han har et fantastisk intellekt. Han vil kunne blive en fantastisk højesteretsdommer, siger Trump.

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford har anklaget Kavanaugh for at have begået et seksuelt overgreb på hende tilbage i 1980'erne, da de var elever på samme skole. Hun var på det tidspunkt 15 år, og han var 17.

Ford, der i dag arbejder som universitetsprofessor i Californien, anklager Kavanaugh for sammen med en ven at angribe hende og klæde hende af mod hendes vilje. Da hun forsøgte at skrige, lagde Kavanaugh ifølge Ford en hånd over hendes mund.

Hun har udtalt, at hun ønsker en FBI-efterforskning, før hun vil deltage i en høring. FBI sagde mandag, at det var bekendt med anklagerne mod Kavanaugh, men at de ikke har reageret på dem, da der ikke synes at være tale om en "potentiel føderal forbrydelse".

Flere måneder efter at have anmeldt sagen anonymt gik Ford søndag ud i offentligheden, da hun fortalte The Washington Post historien.

Venner til kvinden siger, at hun længe var i tvivl om, hvor vidt hun skulle stå frem.

- Hun har åbenlyst intet at vinde ved ved at stå frem, siger Jim Gensheimer, som er en ven af Ford, og som siger, at episoden på nogle måder kom til at mærke hende for altid.

Ford har været offer for "ondskabsfuld chikane" samt modtaget adskillige dødstrusler, siden hun stod frem.

Det var oprindeligt planen, at Senatets retsudvalg torsdag skulle stemme om Kavanaugh som ny højesteretsdommer.

Men anklagerne om overgreb fik tirsdag den republikanske leder af retsudvalget til at indkalde til en høring på mandag, hvor både Kavanaugh og Ford skulle vidne under ed. Samtidig blev torsdagens afstemning udskudt.

Mandag oplyste Christine Blasey Ford via sin advokat, at hun var klar til at træde frem og afgive sit vidneudsagn offentligt. Men det er hun altså ikke alligevel, oplyser advokaten onsdag.

/ritzau/AP