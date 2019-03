USA's præsident nominerer tidligere rådgiver til plads i den amerikanske centralbanks styrelse.

Præsident Donald Trump vil nominere sin tidligere kampagnerådgiver Stephen Moore til en plads i den amerikanske centralbanks styrelse.

Det bekræfter Donald Trump fredag over for en række journalister i Florida.

59-årige Stephen Moore er konservativ økonomisk kommentator. Han har støttet Trump siden valget i 2016.

I oktober 2018 udgav han en bog med økonomen Art Laffer med titlen "Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Econonomy", hvor han bakker op om Trumps økonomiske politik.

/ritzau/Reuters