Ekspræsident Donald Trump bakker op om sin svigerdatter Lara Trump som medformand for Republikanerne i USA.

Det republikanske parti i USA er potentielt på vippen til at blive noget, der minder om et familieforetagende.

I hvert fald er ekspræsident Donald Trump tilhænger af en ændring i formandskabet, der peger i den retning.

Mandag bakker ekspræsidenten i en udtalelse op om, at formanden for Republikanerne i delstaten North Carolina, Michael Whatley, sammen med Donald Trumps svigerdatter Lara Trump bør lede partiet på landsplan.

Udmeldingen kommer, efter at det sidste uge kom frem, at Republikanernes formand, Ronna McDaniel, overvejer at træde tilbage.

Sker det, bør Whatley ifølge Trump indtage formandskabet i Republikanernes Nationale Komité (RNC) med Lara Trump som medformand.

Trump har forsøgt at presse McDaniel til at trække sig efter primærvalget i South Carolina senere på måneden.

Ekspræsidenten har indikeret, at han vil indføre en række ændringer i partiet forud for valget 5. november, hvor det ventes, at han skal op mod den demokratiske præsident, Joe Biden.

- Min ven Michael Whatley bør blive RNC's næste formand. Michael har været med mig fra starten og har gjort et fantastisk stykke arbejde i sin hjemstat, North Carolina, lyder det i Trumps udtalelse.

- Min meget talentfulde svigerdatter Lara Trump er gået med til at stille op som medformand. Hun har fortalt mig, at hun er klar på udfordringen, og hun ville være fantastisk.

Ifølge en talsperson for RNC vil McDaniel fortsat arbejde for partiet, hvis hun ender med at trække sig som formand.

Talspersonen tilføjer dog også, at intet for nuværende har ændret sig, og at der ikke kommer til at ske noget før efter primærvalget i South Carolina 24. februar.

I teorien er det RNC, der lægger linjen for republikanske politikere på tværs af USA. Men Trump har i praksis qua sin status langt mere indflydelse.

41-årige Lara Trump er gift med Donald Trumps tredje barn, Eric Trump. Professionelt er hun mest kendt for at have produceret en række tv-programmer.

Trump er favoritten til at blive Republikanernes præsidentkandidat, men han kæmper fortsat mod den tidligere FN-ambassadør Nikki Haley om positionen.

/ritzau/Reuters