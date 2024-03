Ifølge Donald Trumps advokater kan ekspræsidenten ikke få en fair rettergang før valget 5. november.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump får ikke en retfærdig rettergang, hvis han allerede i år bliver stillet for en dommer i en sag om af hans håndtering af en række tophemmelige statsdokumenter.

Sådan lyder det torsdag i et retsdokument forfattet af ekspræsidentens advokater.

I dokumentet lyder det direkte, at det ikke er i overensstemmelse med den amerikanske forfatning, hvis retssagen går i gang i år.

Der henvises tilsyneladende til, at sagen vil påvirke Trumps chancer for at føre valgkamp frem mod præsidentvalget 5. november.

Republikaneren Trump formodes ved valget at skulle op mod landets nuværende præsident, demokratiske Joe Biden.

Specialanklager Jack Smith, der fører sagen på vegne af det amerikanske justitsministerium, går efter at starte retssagen 8. juli.

Skulle sagen ende med at blive ført i år, vil Trumps advokater have, at den starter 12. august.

Fredag ventes sagens parter at skulle fremlægge deres argumenter for startdatoen over for dommer Aileen Cannon.

Sagen, en af Trumps fire igangværende straffesager, var oprindeligt berammet til at begynde 20. maj.

Trump har erklæret sig ikkeskyldig i 40 anklagepunkter, der drejer sig om hans tilbageholdelse af tophemmelige statsdokumenter i sit hjem i delstaten Florida, efter at han stoppede med at være præsident i 2021.

Desuden anklages han for at forhindre den amerikanske regering i at få dem tilbage.

Foruden Trump er hans personlige assistent Walt Nauta og ejendomsadministrator Carlos de Oliveira anklaget. Begge har erklæret sig ikkeskyldig.

Det er uklart, om nogen af de tre andre straffesager, Trump er indblandet i, kommer til at starte før valget i november.

25. marts skal Trump efter planen møde op i en retssag i delstaten New York i en sag om bogføring af såkaldte tys-tys-penge til en pornoskuespiller.

