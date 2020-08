Donald Trump vil have Dzhokhar Tsarnaev dømt til døden igen, efter at en domstol fredag omstødte hans dødsdom.

USA's præsident, Donald Trump, vil have bombemanden fra Boston Marathon dømt til døden igen. Det skriver præsidenten på Twitter sent søndag aften dansk tid.

Udmeldingen kommer, efter at en føderal appeldomstol i sidste uge omstødte dødsdommen over Dzhokhar Tsarnaev.

- Sjældent har nogen fortjent dødsstraffen mere end Boston-bombemanden, Dzhokhar Tsarnaev, skriver Trump.

- Så mange liv mistet og ødelagt. Regeringen må igen gå efter dødsstraffen i en gentagelse af den oprindelige retssag. Vores land kan ikke lade appelbeslutningen stå ved magt.

Tsarnaev er dømt for at stå bag bombeangrebet mod Boston Marathon i 2013, hvor tre personer blev dræbt og over 260 blev såret.

Den dengang 19-årige Tsarnaev udførte bombeangrebet sammen med sin bror, der blev dræbt under den efterfølgende politijagt.

De to brødres familie stammede fra Tjetjenien. Den nu 27-årige Tsarnaev var amerikansk statsborger.

/ritzau/AFP