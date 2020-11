Ifølge USA's nuværende præsident, Donald Trump, er der masser af beviser på valgsvindel i flere delstater.

Valgresultater fra de amerikanske delstater, hvor Joe Biden for nylig har hævdet at have vundet, vil blive indbragt for en domstol på grund af valgsvindel.

Det skriver den siddende præsident, Donald Trump, torsdag aften dansk tid på Twitter.

- Masser af beviser - bare tjek medierne. Vi vil vinde. Amerika først, skriver Trump.

Kort efter, at Trump har skrevet sit tweet, har Twitter føjet en note til det, hvor der står, at "dele eller hele indholdet, der deles i dette tweet, bestrides og kan være vildledende".

Efter tirsdagens præsidentvalg i USA er stemmerne fortsat ved at blive talt op rundt om i landet.

I den foreløbige optælling står Joe Biden ifølge AP til at få 264 valgmænd mod Trumps 214. Det kræver 270 valgmænd at vinde valget.

Tidligere torsdag har Trump krævet, at optællingen af stemmer fra valget stoppes. Det skrev han ligeledes på Twitter.

- Stop optællingen, lød det fra præsidenten i hans tweet.

Det er de enkelte delstater i USA, der står for afholde præsidentvalg i hver stat.

Derfor er det også delstaterne eller i nogle tilfælde lokale myndigheder, der står for optællingen af stemmerne og for at præsentere et resultat.

Og altså ikke de føderale myndigheder som præsidenten står i spidsen for.

Det fremgik ikke af Trumps tweet, om han ville have stoppet optællingen i specifikke stater eller mere generelt i USA.

Trumps præsidentkampagne har allerede forsøgt at få domstolene til at stoppe optællingen af stemmer i flere delstater, som ikke er afgjort, men hvor han fører.

Trump har erklæret sig som vinder af præsidentvalget, selv om resultater fra flere afgørende svingstater endnu ikke foreligger.

Ifølge Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), der har haft valgobservatører i 28 af 50 delstater, er der ikke belæg for Trumps påstande om fusk ved valget.

Det sagde organisationen allerede onsdag i en erklæring.

Valghandlingen tirsdag var "godt gennemført", lød det fra valgobservatørerne ifølge AFP.

