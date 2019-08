Den amerikanske præsident, Donald Trump, "beordrer" i et tweet amerikanske firmaer til øjeblikkeligt at lede efter alternativer til Kina.

Det drejer sig blandt andet om at vende hjem til USA og begynde at producere produkter i USA i stedet for.

Præsidentens melding kommer, efter at Kina fredag har indført ny told på amerikanske varer til en værdi af 75 milliarder dollar.

- Den store mænge penge, som Kina år efter år tjener i og stjæler fra USA - i flere årtier - kommer til at stoppe.

- Vores fantastiske amerikanske firmaer beordres hermed til øjeblikkeligt at lede efter alternativer til Kina. Heriblandt at bringe firmaerne hjem og producere jeres varer i USA, skriver Trump på Twitter.

Præsidenten tilføjer, at han senere fredag eftermiddag amerikansk tid vil besvare Kinas seneste melding.

Fredagens udmeldinger er den seneste optrapning af en efterhånden langtrukket og bitter handelskrig mellem USA og Kina.

