Donald Trump har besluttet sig. Der skal vælges en ny højesteretsdommer inden præsidentvalget 3. november. Men hvem skal det være?

Det skal være en kvinde, og der er umiddelbart få muligheder og en favorit.

Årsagen til den frie stol i højesteretten er, at vi måtte sige farvel til den liberale feminist og højesteretsdommer 84-årige Ruth Bader Ginsburg. Hun døde lørdag aften efter næsten 30 år i retten.

Det var på et pressemøde lørdag, at den amerikanske præsident gav udtryk for, at han havde på sinde at nominere en kvinde til posten. Allerede fredag – dagen før – nævnte han sine tre spidskandidater i en samtale med senatoren Mitch McConnell, har kilder fortalt The New York Times.

Donald Trump skal skynde sig, hvis han vil nå et indsætte en ny højesteretsdommer. Han har allerede et bud på en kandidat.

De tre kandidater er 48-årige Amy Coney Barrett fra New Orleans, 52-årige Barbara Lagoa fra Miami og 51-årige Amul Roger Thapar fra Michigan. Dog er Amul Roger Thapar chancer formentlig ikke så store efter Trumps udmelding om, at han forventer at nominere en kvinde. Han har simpelthen sit køn imod sig.

Flere amerikanske medier, heriblandt Forbes og Bloomberg, har udnævnt Amy Coney Barrett som præsidentens favorit.

Og hvem er Amy Coney Barrett så? Hun beskrives af Trump som »meget højt respekteret« og har arbejdet som dommer, jurist og juraprofessor siden 1999. I dag er hun dommer i appelretten i Chicago.

Barrett er særligt populær blandt abortmodstandere, da hun både har været meget kritisk stemt over for højesterets dom fra 1973, der førte til legalisering af abort i USA, og tilknyttet anti-abortgruppen Faculty for Life.

Amy Coney Barrett er vokset op med syv søskende. I dag har hun selv syv børn.

Hun er socialkonservativ og er derfor stor tilhænger af de traditionelle værdier, som for eksempel kommer til udtryk ved hendes store modstand af abort. Flere socialkonservative er desuden modstandere af homoseksuelles rettigheder og tilhænger af dødsstraf.

Hun har længe arbejdet som professor på det katolske universitet Notre Dame i Indiana og er selv praktiserende katolik. Da hun i 2017 blev indsat som dommer i Chicago, argumenterede flere demokrater for, at Barretts tro påvirkede hendes retspraksis. Det afviser hun selv.

Hvis den kandidat, Trump udvælger, får flertal i det republikansk ledede senat, vil seks af ni højesteretsdommere i USA være konservative.

Det tager i gennemsnit 69 dage at godkende en højesteretsdommer ifølge Kongressens forskningsorgan.