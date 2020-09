Den amerikanske præsident vil lære ungdommen "at elske USA med hele deres hjerte", siger han i en tale.

I en tale torsdag præsenterer USA's præsident, Donald Trump, en ny uddannelsesplan, der skal fremme "patriotisk uddannelse".

- Vores ungdom vil blive undervist i at elske USA med hele deres hjerte og hele deres sjæl, siger Trump i talen.

Præsidenten melder, at han vil oprette en "national kommission til at fremme patriotisk uddannelse".

Han beskylder samtidig sine modstandere for at søge en kulturrevolution.

Han påpeger, at venstreorienterede aktivister i løbet af sommeren ødelagde statuer af vigtige, historiske personer. Han siger også, at aktivisterne forsøgte at fremstille USA som et land bygget på racisme og undertrykkelse.

- Mens vi samles her i eftermiddag, forsøger en radikal bevægelse at nedbryde vores dyrebare arv. Vi må ikke lade det ske, siger Trump i talen.

Talen bliver holdt i Nationalarkivet - stedet, hvor USA's uafhængighedserklæring samt den amerikanske forfatning bliver opbevaret - for at markere årsdagen for underskrivelsen af forfatningen i 1787.

I løbet af sommeren blev adskillige statuer i USA, der var forbundet til slaveri, væltet eller fjernet.

Trump har set anderledes på det, og til sin base af hvide arbejderklassevælgere har han forsøgt at fremstå som en mand af lov og orden.

Han har gentagne gange kaldt det, som skete i USA's gader, for vandalisme og en fornærmelse mod USA's sydstaters historie.

Trumps rival til det kommende præsidentvalg, demokraten Joe Biden, har ikke reageret på Trumps beskyldninger torsdag.

Biden har tidligere langet ud efter Trumps håndtering af raceprotesterne.

- Vores præsident vil have dig til at leve i frygt. Han slår sig på at være præsident for orden. Det er han ikke, og han har hidtil ikke været en del af løsningen, sagde Biden tidligere i september.

/ritzau/dpa