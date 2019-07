Præsident Donald Trump vil forsøge at få rapperen A$AP Rocky, der er i politiets varetægt i Sverige, løsladt.

USA's præsident, Donald Trump, vil forsøge at få den amerikanske rapstjerne A$AP Rocky, som sidder varetægtsfængslet i Sverige, frigivet.

Det skriver Trump på Twitter fredag.

- Jeg vil ringe til den meget talentfulde statsminister i Sverige for at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe A$AP Rocky, skriver præsidenten.

- Så mange mennesker ønsker, at dette bliver løst hurtigt.

Præsidenten er blevet opfordret til at blande sig i sagen af flere kendte amerikanere. Herunder rapperen Kanye West og hans hustru, reality-stjernen Kim Kardashian West.

A$AP Rocky, hvis rigtige navn er Rakim Mayers, blev anholdt kort efter midnat 3. juli.

Det skete, efter at han angiveligt var involveret i et gadeslagsmål i den svenske hovedstad den 30. juni.

Den 30-årige rapper beskyldes for overfald, og fredag forlængede byretten i Stockholm hans varetægtsfængsling med en uge og gav de svenske anklagere frem til 25. juli til at efterforske sagen.

/ritzau/