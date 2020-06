Trump er utilfreds med North Carolina-guvernørens krav om at reducere deltagerantallet som følge af corona.

Donald Trump vil flytte Republikanernes partikonvent i august fra North Carolina.

Det skyldes ifølge præsidenten reglerne om social afstand indført af delstatens guvernør, Roy Cooper, under coronakrisen.

- Vi havde længe planlagt at holde Republikanernes nationale konvent i Charlotte, North Carolina - et sted jeg elsker.

- Nu nægter guvernør Roy Cooper at garantere, at vi kan bruge Spectrum Arena.

- Guvernør Cooper er stadig i tilflugtstilstand og vil ikke lade os bruge arenaen som ventet og lovet, skriver Trump på Twitter.

- Vi ville have fremvist smukke North Carolina til verden og indbragt hundreder af millioner af dollar og job til staten. Men på grund af guvernøren er vi nu tvunget til at finde en anden delstat, der kan være vært.

De mange tweets kommer i kølvandet på en afvisning fra North Carolinas demokratiske guvernør, Roy Cooper, af Republikanernes krav om et fuldt konvent i Charlotte fra 24. til 27. august.

Det er her, at Republikanerne formelt vælger deres kandidat forud for præsidentvalget 3. november.

Således mener Roy Cooper, at det er nødvendigt at skære ned på antallet af deltagere på grund af coronavirus.

