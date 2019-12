Indtil videre har Donald Trump nægtet at deltage i rigsretssagen, der truer. Men nu har den 73-årige præsident skiftet mening.

Efter Nancy Pelosi og de øvrige demokrater i Repræsentanternes Hus tirsdag afslørede deres to officielle anklagepunkter imod Donald Trump, 'magtmisbrug' og 'forsøg på at forhindre kongressens arbejde', har præsidenten nemlig afsløret, at han vil deltage aktivt i den kommende retssag, der efter nytår skal finde sted i det amerikanske senat.

»Præsidenten vil tackle disse falske anklager i senatet. Og han forventer at blive frifundet 100 procent.«

Sådan sagde Donald Trumps talskvinde, Stephanie Grisham, efter de såkaldte 'Articles of Impeachment' (anklagepunkter) i går var blevet afsløret på dirkete tv.

Præsidentens fans mister ikke modet på grund af den kommende rigsretssag, tværtimod. De mener stadig, at Trump er 'Terminator'-materiale.. Foto: Mark Makela - AFP

Ifølge avisen New York Times kan Donald Trumps deltagelse foregå på to måder.

Mest sandsynligt er det, at præsidentens advokater vil fremlægge Trumps syn på sagen foran senatets 53 republikanske, to uafhængige og 45 demokratiske medlemmer. Eller præsident Trump, der stadig kalder sagen for en 'heksejagt', kan møde personligt op for at aflægge vidneudsagn.

Ifølge Mark Mazzetti fra The New York Times er sidstnævnte så godt som utænkeligt.

»Hvis præsidenten stiller sig selv personligt til rådighed, vil han også blive stillet spørgsmål af senatets demokratiske medlemmer. Og det kan gå galt,« skriver Mark Mazzetti.

Før Donald Trump er kun Andrew Johnson i 1869 og Bill Clinton i 1998 blevet stillet for en rigsret og anklaget for højforræderi. Ingen af de to blev dog fundet skyldig.

Ifølge demokraternes anklager misbrugte Donald Trump sin magt, da han bad en fremmed magt, Ukarine om at finde privat snavs på politiske modstander, Joe Biden. Således satte Donald Trump ifølge anklagerne sine egne private, politiske interesser før nationens. Og da præsident Trump efterfølgende forhindrede dokumenter i at blive udleveret og vigtige vidner i at møde op til afhøring, gjorde præsidenten sig angiveligt skyldig i at forhindre kongressens arbejde.

Efter den historiske bekendtgørelse, der blev bragt direkte på samtlige amerikanske tv-stationer, understregede præsidentens republikanske partifæller, at de ligesom præsidenten anser den kommende rigsretssag som en poltisk farce.

Demokraterne understregede modsat, at det som folkevalgte er deres pligt at holde præsidenten ansvarlige for hans gerninger.

'Ingen, selv ikke præsidenten er hævet over loven.' Sådan siger lederen af den juridiske komité i Repræsententernes Hus. Foto: ALEX WONG - AFP

'Ingen, selv ikke præsidenten er hævet over loven', sagde kongresmedlem Jerry Nadler således, da han var med til at offentliggøre de officielle anklagepunkter.

Ifølge Donald Trump og det republikanske parti forsøger det demokratiske parti at bruge rigsretssagen som et værktøj til at vinde præsidentvalget til næste år. Men resultatet af selvsamme rigsretssag kan blive det stik modsatte.

Således har præsidenten ikke alene bibeholdt sin popularitet. I flere meningsmålinger er Donald Trump ligefrem gået frem. Mange amerikanske vælgere mener nemlig, at rigsretssagen er spild af tid.

Med et solidt republikansk flertal i senatet er det nemlig så godt som sikkert, at præsidenten vil blive fundet 'ikke skyldig', når sagen afgøres i januar eller februar.