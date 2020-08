USA's præsident vil besøge byen Kenosha, hvor han ventes at mødes med ordensmagten efter uro og protester.

USA's præsident, Donald Trump, vil tirsdag besøge byen Kenosha i Wisconsin, hvor den sorte amerikaner Jacob Blake søndag for omtrent en uge siden blev skudt syv gange i ryggen af en politibetjent.

Det oplyser en embedsmand fra Det Hvide Hus lørdag lokal tid.

Efter episoden med Jacob Blake har byen været præget af demonstrationer samt uroligheder i protest mod politivold og racisme.

Trump ventes at mødes med betjente i byen samt at besigtige skader efter urolighederne.

Foreløbig har der tre nætter i træk været roligt i byen, og lørdag var omkring 1000 mennesker samlet til en kilometerlang protestmarch.

Anført af Jacob Blake Sr., hvis søn efter skuddene nu er lam fra livet og ned, råbte folk "Black Lives Matter" og andre slagord.

Jacob Blake Sr. opfordrede befolkningen til at holde sig fra plyndringer, ildspåsættelser og andre former for hærværk.

- Gode mennesker i denne by. I må forstå, at hvis vi ødelægger det hele, så har vi ingenting, sagde han til en gruppe af demonstranter, som havde samlet sig om ham i en park.

- Stop det. Vis dem, at for en nat behøver vi ikke at ødelægge noget.

Hans søn, Jacob Blake, er ifølge embedsmænd fortsat på hospitalet. Han ventes at deltage på video fra hospitalet, når der næste uge skal holdes et retsmøde i forbindelse med sigtelser mod ham, som går forud for, at han blev skudt. Ifølge Blakes advokat vil han erklære sig uskyldig.

Særligt en video af skyderiet, som gik viralt, har pustet til vreden i byen, der er det seneste eksempel på protester mod racisme i USA efter sorte George Floyds død under en brutal anholdelse i maj.

Videoen viser, hvordan Jacob Blake bliver skudt af en politibetjent på vej ind i en firehjulstrækker, hvor hans tre børn sidder.

Der har i løbet af ugen været gadekampe, hvor der er blevet kastet mursten og fyrværkeri mod politi, der har svaret igen med gummikugler og tåregas.

En 17-årig person er også sigtet for at have skudt tre demonstranter tirsdag med et halvautomatisk våben under urolighederne i Kenosha. To af personerne er døde.

Fredag blev mere end 1000 soldater fra nationalgarden, som er en militær reservestyrke på delstatsniveau, sat ind i byen. Mange kom fra andre delstater.

Trump åbnede allerede tidligere lørdag for muligheden for at besøge Kenosha. Det skete under et besøg i Texas, hvor han så på skader efter orkanen Laura.

