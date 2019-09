USA's stop for hjælp til Ukraine kommer, mens Trump er under anklage for afpresning af Ukraines leder.

USA's præsident siger ved ankomsten til FN i New York, at han har beordret penge, der er afsat til Ukraine, skal indefryses.

Han siger at Europa bør påtage sig den økonomiske byrde. Det skriver Reuters.

Ukraine er blevet et varmt emne, efter det er kommet frem, at Trump har forsøgt at presse landets præsident til at finde snavs om den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og hans søn.

Den amerikanske senator Bob Menendez fra Senatets udenrigsudvalg har tirsdag krævet en forklaring på, hvorfor USA's regering holder 400 millioner dollar tilbage, som er afsat til at hjælpe Ukraine.

Trump har forsøgt at presse præsident Volodimir Zelenskij til at finde snavs om Biden og hans søn Hunter, er det blevet afsløret i sidste uge.

Bidens søn havde en bestyrelsespost i et ukrainske energiselskab, mens faderen var vicepræsident under præsident Barack Obama.

Kilder antyder over for flere amerikanske medier, at Trump har truet med tilbageholde hjælpen til Ukraine, hvis ikke Zelenskij finder belastende ting om Biden og hans søn.

/ritzau/