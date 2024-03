I Nevada havde Trump ingen reel konkurrence, og på Jomfruøerne fik han knap tre fjerdedele af stemmerne.

USA's tidligere præsident Donald Trump har vundet de Republikanske caucus i både Nevada og det amerikanske territorium Jomfruøerne torsdag.

Dermed er han endnu et skridt tættere på at blive sit partis kandidat til præsidentvalget til november.

Et caucus er en slags uformel vælgermødeafstemning, hvor formålet er at vælge delegerede, der på partiernes nationale konventer stemmer på en kandidat.

Trump var den eneste kandidat af betydning i Nevadas caucus og står til at vinde alle 26 delegerede i delstaten, efter at analyseinstituttet Edison Research torsdag aften amerikansk tid har forudsagt, at han vinder i delstaten.

Tidligere torsdag vandt Trump ubesværet caucusset på Jomfruøerne, hvor der var fire delegerede på højkant.

Den tidligere præsident fik 182 stemmer - svarende til 74 procent af de 246 afgivne stemmer. Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, der er den eneste reelle udfordrer til Trump, fik 64 stemmer.

Caucusset i Nevada, der er arrangeret af den Trump-venlige afdeling af Det Republikanske Parti i delstaten, fandt sted blot to dage efter et primærvalg, hvor Haley led et ydmygende nederlag.

Haley var den eneste kandidat af betydning på stemmesedlen torsdag, men hun blev stadig besejret, efter at titusindvis af Trump-støtter mødte op og skrev "ingen af kandidaterne" på deres stemmesedler.

Der stod "ingen af kandidaterne" på 63 procent af stemmesedlerne, mens 30 procent stemte på Haley.

Trump er ganske tæt på at blive Republikanernes præsidentkandidat, efter at han også vandt stort i Iowa og New Hampshire tidligere i år.

Haley nægter at trække sig, selv om en sejr virker usandsynlig for hende. Senere på måneden er der primærvalg i hendes hjemstat, South Carolina.

At der både blev holdt primærvalg og caucus i Nevada i denne uge skyldes en konflikt mellem Det Republikanske Parti i Nevada og en delstatslig lov fra 2021, der dikterer, at der skal holdes primærvalg i delstaten.

Haley valgte at stille op ved primærvalget, mens Trump foretrak at deltage i delstatens caucus.

Det Republikanske Parti i Nevada har besluttet, at kun deltagerne ved caucusset kan vinde de delegerede, der skal stemme ved partiets nationale konvent i juli, hvor den republikanske præsidentkandidat findes.

Så selv hvis Haley havde vundet primærvalget, havde det ikke haft betydning.

Selv om der ikke er tvivl om, hvilken republikansk kandidat der foretrækkes i Nevada, kan delstaten ende med at blive afgørende for præsidentvalget til november, der ventes at blive mellem Trump og den siddende præsident, Joe Biden.

I 2020 slog Biden Trump med 2,4 procentpoint i Nevada.

Nevada har også mange potentielle svingvælgere. 768.000 er registeret som upartiske, hvilket er flere end der er registreret som enten demokrater eller republikanere.

