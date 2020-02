Præsident Donald Trump vil formodentlig fremhæve sine egne politiske sejre og ikke fokusere på rigsretssagen.

Der er en væsentlig forskel fra tidligere såkaldte State of the Union-taler, når den amerikanske præsident, Donald Trump, natten til onsdag dansk tid holder sin tredje af slagsen.

Der hænger nemlig en rigsretssag over hovedet på Donald Trump.

Talen holdes dagen før, at USA's Senat skal stemme om anklagerne i rigsretssagen mod ham.

Donald Trumps republikanere har flertal i Senatet, og de ventes at frikende ham onsdag.

Det er ikke sikkert, at Donald Trump vil bruge talen til at adressere rigsretssagen og anklagerne mod ham.

Det vil i givet fald være på en mindre bombastisk måde end tidligere, da han i sine tidligere State of the Union-taler ofte har været mere lavmælt og tilbageholdende, vurderer Peter Baker, der er korrespondent i Det Hvide Hus for New York Times.

Lige bag ved Trump sidder formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. Hun var kvinden, som annoncerede, at der blev indledt en rigsretssag mod præsidenten.

Det er første gang i flere måneder, at de to står ansigt til ansigt. Rigsretssagen har forværret det i forvejen anstrengte forhold mellem dem.

Trump ventes derimod at bruge talen til at promovere sine egne politiske sejre.

Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet Reuters også selv gjort det klart, at talen bliver en optimistisk en af slagsen.

Ifølge talsmænd for Det Hvide Hus, som New York Times har talt med, ventes Donald Trump at fremhæve sine sejre på det økonomiske område. Han vil ydermere tale om de øgede udgifter til det amerikanske militær.

Ud over sine tidligere politiske sejre ventes han også at tale om fremtidige politiske prioriteringer som sundhed og skat.

Ifølge Reuters vil han også bruge taletiden til at fremhæve sin beslutning om at dræbe den iranske militærchef Qassem Soleimani i et droneangreb.

Ud over sejrene på det økonomiske område ventes talen også at handle om indsatsen for at begrænse mexicanske migranter i at krydse den amerikanske grænse. Det fortalte en talskvinde fra Det Hvide Hus til Fox News ifølge Reuters.

