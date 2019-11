Den amerikanske præsident Donald Trump har nerverne uden på tøjet, når han følger retssagen imod superlobbyisten Roger Stone, der startede i denne uge.

Selvom de to har arbejdet tæt sammen i 40 år, ved Trump nemlig godt, at Stones loyalitet kan ligge på et meget lille sted. Og den 67-årige lobbyist kan på sekunder gå fra at være Trumps bedste ven til hans værste fjende.

Roger Stone, der kalder sig selv en 'beskidt fupmager', er blandt andet anklaget for under ed at lyve over for Kongressen, at forhindre en føderal efterforskning og for at true vidner til tavshed.

Siden anholdelse (og den følgende kaution) 25. januar har Robert Stone opført sig med uhørt selvtillid og en tilsyneladende total foragt for de alvorlige anklager, der kan resultere i 45 års fængsel.

Iført designersolbriller og dyre franske jakkesæt er Roger Stone mødt op til retsmøder med iscenesatte fans med Stone-fabrikerede skilte. Og når dommeren har beordret ham til én ting, har han ofte gjort det stik modsatte.

Da dommeren således bad Stone om at holde sig langt væk fra de sociale medier, gik den 67-årige fupmager hjem og lagde fotografier af selvsamme dommer sat i fokus bag et sigtekorn - på Instagram.

»Roger Stone er en flamboyant vendekåbe. Han er modig, så længe han føler sig sikker. Men i det øjeblik, problemerne melder sig, vil Roger Stone gå fra at være Trump-ven til Trump-fjende på sekunder.«

Sådan siger en nær ven af Roger Stone til bladet Vanity Fair.

Og problemerne er allerede begyndt at melde sig.

Således biver det meste af pressen nu væk fra Roger Stones retssag. Og uden medieopmærksomhed fungerer Roger Stone og hans hjemmelavede cirkus ikke.

Således har den normalt storskrydende rigmand og professionelle provokatør ifølge radiostationen NPR under de første retsmøder været reduceret til det, de kalder 'en nervøs gammel mand'. Stone har angiveligt virket famlende. Og ifølge avisen New York Times skal Donald Trump ikke forvente skyggen af loyalitet, hvis Roger Stone under den to-uger lange retssag har valget imellem af forsvare sit eget eller præsidentens skind.

Før Trump har Roger Stone arbejdet for præsidenter som Ronald Reagan og Richard Nixon, hvis ansigt Stone har tatoveret på ryggen.

I dokumentarfilmen 'Get Me Roger Stone' beskriver Stone sin politiske taktik med disse tre slogan: 'et angreb er altid bedre end et forsvar', 'sig aldrig undskyld' og 'indrøm aldrig noget, benægt og gå til modangreb'.

Denne politik kan selvfølgelig genkendes i Donald Trumps reaktion på alt fra seksuelle overgreb, falske nyheder og samarbejde med russerne, hvor alle anklager bliver besvaret med benægtelse og modangreb.

Det var Roger Stone, der allerede i starten af 90'erne opfordrede Donald Trump til at stille op til præsidentvalget. Selvom de to 'venner' ikke stoler på hinanden, har de arbejdet tæt sammen i adskillige årtier.

Derfor kender Roger Stone angiveligt mange af Trumps dybeste hemmeligheder. Under præsident-kampagnen var Stone på skift officiel og uofficiel rådgiver for den kommende præsident. Og det er dette kendskab, der ifølge Vanity Fair nu gør præsidenten meget nervøs.