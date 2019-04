Donald Trump, som under præsidentkampagnen i 2016 blev citeret for, at han 'elsker WikiLeaks', nægter torsdag at kommentere anholdelsen af grundlæggeren Julian Assange.

»Jeg ved ikke noget om WikiLeaks. Det er ikke min ting«, siger Donald Trump ifølge USA Today.

Trump siger ifølge mediet også, at han ikke på forhånd vidste noget om anholdelsen af Julian Assange, men at hans skæbne nu er i retssystemets hænder.

Trump roste ellers gentagne gange WikiLeaks under sin kampagne i 2016 for at frigive nogle dokumenter fra det Demokratiske Parti, som handlede om den påståede russiske indsats for at påvirke valget til Trumps fordel.

Præsidentens tidligere advokat har desuden oplyst, at Trump angiveligt var bekendt med WikiLeaks offentliggørelse af e-mail i 2016.

Emails, der kunne skade Hillary Clintons kampagne.

WikiLeaks-stifteren Julian Assange blev anholdt torsdag af britisk politi på Ecuadors ambassade i London, hvor han har opholdt sig i syv år.

Han risikerer nu at blive udleveret til USA, hvor han kan blive tiltalt for at have offentliggjort hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.

Tidligere på året kaldte Ecuadors præsident den 47-årige australskfødte Assange for et 'nedarvet problem' og udtalte, at han har givet en del besvær for den ecuadorianske regering.

Udtalelsen kom, efter at Assange havde udtrykt støtte til Cataloniens bestræbelser på løsrivelse.

Ecuador gav Assange statsborgerskab i januar.

Det var et mislykket forsøg på at sikre ham diplomatisk immunitet, så han kunne forlade ambassaden i London uden at blive anholdt af de britiske myndigheder.