Den amerikanske præsident truede med at erklære undtagelsestilstand, inden han rejste mod grænsebyen McAllen.

USA's præsident, Donald Trump, understregede endnu engang vigtigheden af at opføre en mur, da han torsdag var på besøg i den amerikanske grænseby McAllen nær grænsen til Mexico.

Det skete under et møde om grænsesikkerhed med grænsepolitiet i McAllen, der ligger i den amerikanske delstat Texas.

- Alle siger, at en mur er gammeldags. O.k., men det er et hjul også. Der er nogle ting, der bare virker, og ved I hvad? Et hjul virker, og en mur virker, lyder det fra præsidenten ifølge CNN.

Besøget til McAllen kommer, mens USA befinder sig i en stor budgetkrise.

Trump er ikke nået til enighed med Demokraterne om et statsbudget for 2019. Det helt store stridspunkt er muren, som Trump ønsker at opføre langs den mexicanske grænse.

Trump vil have 5,7 milliarder dollar til at finansiere muren.

Inden afgangen mod McAllen nåede præsidenten torsdag morgen at true med at erklære undtagelsestilstand, hvis ikke han får sin vilje i den verserende strid om USA's statsbudget for 2019.

- Jeg er ikke klar til at gøre det endnu, men hvis jeg bliver nødsaget til det, så gør jeg det, lød det fra præsidenten.

/ritzau/