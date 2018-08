Den amerikanske præsident er på et vælgermøde tirsdag kommet til at udstille kløften mellem ham selv og den almindelige amerikaner.

I hvert fald fik Donald Trump understreget, at han ikke ved meget om en helt basal ting, der vedrører de fleste borgere i Guds eget land: Supermarkedsindkøb.

På vælgermødet, der fandt sted i Tampa, Florida, sagde Trump:

»Ved I, hvis I går ud og køber dagligvarer, så har I brug for et billede på et kort, I har brug for ID,« sagde præsidenten fra talerstolen ifølge BBC og understregede herefter, at man derimod ikke behøver et billede-ID, når man stemmer til guvernør- eller præsidentvalget.

»Det er skørt. Det er skørt. Men vi ændrer det,« sagde Trump med vanlig stålsat mine til sine vælgere i salen.

Problemet - hvis man da kan kalde det det - er, at der ikke er så meget at ændre. I hvert fald ikke hvis præsidenten henviser til at ændre ID-politiken i supermarkedet. Det kræver nemlig ikke ID-kort, når amerikanerne skal købe deres købe æg, mælk eller donuts. Kun hvis de er i byen efter spiritus eller kontanter, skal de kunne identificere sig.

CNN-journalist Jim Acosta, der var til stede under vælgermødet, skrev umiddelbart efter på Twitter:

Trump out of touch here... you don’t need an ID to buy groceries. https://t.co/FmKaXbEQsc — Jim Acosta (@Acosta) July 31, 2018

På dansk: 'Trump ude af trit her.... Man behøver ikke ID for at købe dagligvarer'.

Carol Alvarado, der er demokratisk politiker fra Texas, var heller ikke sen til at kritikere sin politiske modstander og tweetede kort efter, at præsidenten er så meget ude af trit med den amerikanske befolkning, at 'han snart smadrer middelklassen'.

This does not surprise me at all. #Trump is so out of touch with the average American it won’t be long before he destroys the middle class. I’d be happy to show him how to buy groceries at my local @HEB #GroceryGate #BlueWave #txlege @harrisdemocrats https://t.co/T0luOxggh1 — Carol Alvarado (@RepAlvarado145) 1. august 2018

Adspurgt om Trumps kommentar og hvad han mente, sagde pressetalsmand i Det Hvide Hus, Sarah Sanders, onsdag:

»Jamen, selvfølgelig skal du bruge ID-kort, hvis du køber øl eller vin i et supermarked.«

Donald Trump har ikke selv kommenteret sine udtalelser. Heller ikke på Twitter, hvor han ellers sjældent holder sig tilbage.