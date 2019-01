Donald Trump vil tirsdag tale til amerikanerne om immigration i landet. Torsdag besøger han Mexicos grænse.

Mens USA er gået ind i tredje uge af en delvis nedlukning af landets offentlige system, varsler præsident Donald Trump nu både en tale til nationen og et besøg til grænsen mellem USA og Mexico.

Trump vil tirsdag klokken 21.00 lokal tid - klokken 03.00 dansk tid - tale til nationen om immigration og den igangværende nedlukning.

To dage senere vil han torsdag besøge grænsen mellem USA og Mexico.

Her vil han formentlig understrege behovet for en mur ved den mexicanske grænse. Muren var Trumps helt store mærkesag under valgkampen i 2016.

Muren er nu blevet stridspunktet i forhandlingerne om en finanslov for 2019.

Trump har krævet fem milliarder dollar til muren for at holde illegale immigranter ude af USA.

Han har sagt, at han vil sætte sig imod finansloven for næste år, så længe der ikke er afsat penge til en grænsemur.

Demokraterne nægter dog at acceptere hans krav om at bruge milliarder af dollar på sådan en foranstaltning.

- Vi kommer ikke til at bygge en mur. Sådan en mur har intet med politik at gøre. En mur er mangel på moral mellem to lande. Det er en gammeldags måde at tænke på. Det er ikke omkostningseffektivt, sagde Demokraternes formand i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i sidste uge.

Ifølge The New York Times har de fire store amerikanske tv-stationer ABC, CBS, Fox og NBC alle fået anmodninger fra Det Hvide Hus om at vise præsidentens tale klokken 21.00 tirsdag aften i USA.

Den delvise nedlukning betyder, at flere end 400.000 offentligt ansatte er blevet beordret til at møde på deres arbejde uden løn

380.000 andre er blevet sendt på orlov.

De seneste forhandlinger om finansloven i Det Hvide Hus har ikke givet særligt håb om, at en aftale er nærmere.

Begge parter har stået stædigt fast på deres standpunkt om grænsemuren.

