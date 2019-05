Det går for langsomt med handelsaftalen med Kina, mener Trump, som nu varsler nye forhøjelser af toldsatserne.

USA's præsident, Donald Trump, varsler flere forhøjelser af toldsatserne på kinesiske varer. Det skriver han på det sociale medie Twitter.

På fredag vil ti procents ekstra told, som USA har indført på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar, stige til 25 procent, skriver præsidenten.

Han tilføjer, at det går fremad med forhandlingerne om en handelsaftale med Kina, "men for langsomt", lyder det i et af Trumps tweets.

- I 10 måneder har Kina betalt en told til USA på 25 procent for højteknologi og 10 procent på andre varer for 200 milliarder dollar, skriver han.

- De 10 procent stiger til 25 procent på fredag. Andre varer for 325 milliarder dollar, der bliver sendt til os fra Kina, er der fortsat ikke told på, men det vil der komme snart, og det vil være på 25 procent, tilføjer han.

Meldingen fra præsidenten kommer samtidig med, at amerikanske og kinesiske delegationer forhandler om en aftale, der skal afslutte handelskrigen mellem de to lande.

Trump har to gange tidligere udsat den varslede stigningen i importtolden som led i forhandlingerne om aftalen, skriver Washington Post.

/ritzau/